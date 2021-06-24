Aziz Yıldırım: “Fenerbahçe’yi kimse satamaz”

24 Haziran 2021 Perşembe, 13:42

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesinde Aziz Yıldırım, seçime ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Transferler, basketbol takımı ve kulübün mali yapısı başta olmak üzere birçok konuya değinen Yıldırım, kulübün satışıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Gazeteci Ahmet Ercanlar’ın kulübün satışıyla ilgili sorduğu soru üzerine Aziz Yıldırım şunları söyledi:

"Bırakın dedikoduları. Kimse Fenerbahçe Kulübü'nü satamaz kardeşim! Nokta. Siz bu şekilde dedikodu yaparsanız yayılır ve olmayan bir şey olur. Fenerbahçe’yi satmak için 34 bin üyenin üçte ikisinin gelip, ‘Evet, satın’ demesi lazım. Kimin ne korkusu var! Hiçbir şey yapamazlar. Bir tek tehlike var. Futbol AŞ'de sıkıntı var ama onu bilin."

"16. MADDE TEHLİKELİ"

Aziz Yıldırım ayrıca, "Bu maddelerde şirketi alıp devrediyor, ama soyut. Somut yok. Gayrimenkulleri, hisse senetlerini satıyor. Burada bir rakam belli değil. 16. maddeyi çeksinler. Bu maddelerini güzelce anlatsınlar. Benim anlayacağım, herkesin anlayacağı şekilde. Öyle yapsınlar. Bir ay içinde genel kurul yapsınlar ve orada kabul edelim. Bunun arkasından kulübü de satıyoruz diyebilirler. 16. maddeye karşıyım. Bunu çeksinler. Daha ilerisi mahkemeye götüreceğim. Kapalı, ne olacağı belli değil."