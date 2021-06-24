Fenerbahçe başkanı Ali koç ve başkan adayı Eyüp Yeşilyurt, seçim öncesi açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe başkanı Ali Koç ve başkan adayı Eyüp Yeşilyurt, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2021 Perşembe, 11:08
Fenerbahçe başkanı Ali koç ve başkan adayı Eyüp Yeşilyurt, seçim öncesi açıklamalarda bulundu
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Fenerbahçe başkanı Ali Koç ve başkan adayı Eyüp Yeşilyurt, FBTV'de Seçimli Olağan Genel Kurul'a ilişki değerlendirmelerde bulundu.

Eyüp Yeşilyurt, “İhtiyacımız olan 200 imzanın toplandığını düşünüyorduk, ancak 78'inin aidatını ödemediğini tespit ettik. 5 kongre üyemiz, muhtelemen Ali Koç'tan korkup imzasını geri çekti." açıklamasını yaptı.



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