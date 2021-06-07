Babacan: İddiaların muhatapları Cumhurbaşkanı'nın yakınları

07 Haziran 2021 Pazartesi, 11:38

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Ali Babacan, Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili, "İddialar ortaya saçılmış ama araştırılması için savcılık süreçleri başlatılmamış durumda. Çok vahim bir durum" diye konuştu.

Babacan şunları söyledi:

"İddiaların muhatapları var. İçlerinde Cumhurbaşkanı'nın yakınları, pek çok bakan, belediyeler, vakıflar, gazeteciler, dernekler var. İddialar ortaya saçılmış ama araştırılması için savcılık süreçleri başlatılmamış durumda. Çok vahim bir durum.

Dürüst ve işin ehli kadrolar işin başına geçsin, bütün sorunlar hızla çözülür. Türkiye, bir kabustan uyanma hızında iyileşebilir. Bütün bu problemlerin sebebi kötü yönetim.

Siyasetçiler finansmanını kısmen de olsa yasa dışı yapılardan sağlamaya başlayınca, o yasa dışı yapıların önü daha da açılıyor. Ülke tam bir bataklığa gömülüyor."