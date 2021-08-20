Babacan'dan, AKP'ye "Kavuncu'ya saldırı" tepkisi: Derhal terk etmeliler
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yapılan saldırıya ilişkin, "İktidar ortaklarına çağrımız, siyasal şiddet ortamını besleyen söylem ve üslubu derhal terk etmeleridir" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik yumruklu saldırıyı kınadı. AKP iktidarına tepki gösteren Babacan, "İktidar ortaklarına çağrımız, siyasal şiddet ortamını besleyen söylem ve üslubu derhal terk etmeleridir" diye yazdı.
Babacan’ın Twitter'dan yayımladığı mesajı şöyle:
"İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya karşı gerçekleştirilen saldırıyı esefle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İktidar ortaklarına çağrımız, siyasal şiddet ortamını besleyen söylem ve üslubu derhal terk etmeleridir."
Video Haberler
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
- Denizin dibinde buldular... “Görünce şaşırdım
- Fatih'te kavga cinayetle bitti! O anlar kamerada
- Sivas'ta kaydedildi.... Böyle göç ettiler
- New York metrosunda korku dolu anlar!
- 110 kilometre hıza ulaşan otomobilde tehlikeli hareket
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk sansüründe yeni gelişme
- Son anket: AKP'nin oy kaybı barajı aştı
- O yayın için çarpıcı değerlendirme
- Ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi
- Saray’dan Doğu Perinçek’e 'Taliban' tepkisi
- Erdoğan'a sert 'avluda küfür' tepkisi
- İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya saldırı
- 'Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak'
- Kavuncu'nun koruması neden kaldırıldı?
- Dudak uçuklatan 'damacana su' gideri!