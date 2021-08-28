Babacan'dan, AKP'ye 'şahlanan ekonomi' tepkisi: İktidar biliyor mu?
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, üniversite öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacakları zaman karşılaşacakları sorunlar üzerinden AKP hükümetine sert eleştirilerde bulundu.
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından, yakın zamanda başlayacak olan yüz yüze eğitim ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Koronavirüs nedeniyle bir yılı aşkın süredir uzaktan devam eden üniversite eğitimlerinin yeni eğitim döneminde yüz yüze olacağının ilan edilmesi üzerine düşüncelerini paylaşan Babacan, mesajında şunları kaydetti:
"İKTİDAR BİLİYOR MU?"
Yüz yüze eğitime geçiyoruz. Üniversite öğrencilerinin yurt veya ev bulması gerekiyor. Fakat ücretler ödenemeyecek düzeylerde. Ekonominin şahlandığını iddia eden iktidar acaba öğrencilerin bu fiyatları ailelerine söylerken ne kadar sıkıldıklarını biliyor mu?
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