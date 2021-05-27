Babacan'dan "Erdoğan" yorumu: "Korku iliklerine kadar işlemiş"
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'ın, dünkü grup toplantısında Akşener'i hedef almasını eleştirdi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il binasının açılış törenine katılmak üzere gittiği İzmir'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü grup toplantısında İYİ Parti lideri Meral Akşener'i hedef almasını eleştirdi.
Erdoğan'ın, Akşener'e yönelik "Bunlar iyi günler, daha neler olacak neler" ifadelerine tepki gösteren Babacan, "Böylesine gözleri körleşmiş, ülkenin gerçeklerinden kopmuş, iktidarı kaybetme korkusu iliklerine kadar işlemiş" diye konuştu.
Babacan şunları söyledi:
“Bir muhalefet partisinin genel başkanına yapılan bir siyasi şiddeti destekliyor, daha fazlasını teşvik ediyor. Akıl alır gibi değil. Cumhurbaşkanı'nın bir numaralı işi, tüm vatandaşlarının olduğu gibi siyasi partilerin genel başkanlarının güvenliğini sağlamaktır. 'Başına gelen iyi oldu, daha da fazlası olacak' diyor. Böylesine gözleri körleşmiş, ülkenin gerçeklerinden kopmuş, iktidarı kaybetme korkusu iliklerine kadar işlemiş. Artık cumhurbaşkanlığı görevini neredeyse bir kenara bırakmış, bir siyasi rakip olarak, devlet gücünü kullanarak 'Ben rakiplerimi nasıl yıldırırım, korkuturum' derdine düşmüş. Artık bu iktidarın gitme zamanı hızla yaklaşıyor.
Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü tercihi mevcut düzenin bir süre daha devam etmesinden yana oldu. Ya kendi arkadaşlarına, bakanlarına tutum alıp ittifak ortağını kaybedecekti veya kurulu kötü düzenin devamından yana bir tercihte bulunacaktı. Tercihi kötü düzenin devamından yana oldu.”
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