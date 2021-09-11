Babacan'dan Erdoğan'a gönderme: "Dikkat et kafana mikrofon ya da yumruk gelmesin”

11 Eylül 2021 Cumartesi, 14:53

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Düzce’de bir açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çocuğa vurduğu anlara gönderme yaptı.





Babacan, katıldığı açılışta kurdeleyi kestiği sırada yakındaki bir çocuğu yanına çağırdı. Kurdelinin kesildiği sırada çocuğa seslenen Babacan, "Dikkat et kafana mikrofon ya da yumruk gelmesin” dedi. Babacan'ın sözlerinin ardından gülüşmeler duyuldu.

Babacan'ın bu sözleri akıllara, Erdoğan'ın Rize’deki Salarha Tüneli'nin açılış töreninde bir çocuğa, kurdeleyi erken kestiği için kızıp parmağıyla kafasına vurduğu anları getirdi.

İşte o video: