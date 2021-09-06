A Haber o görüntülerin ardından devrede: Çocukların "Tayyip Dedesi"

06 Eylül 2021 Pazartesi, 09:29

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de katıldığı açılış töreninde, kurdeleyi kesmek için erken davranan bir çocuğa tepkisini kafasına mikrofon tuttuğu eliyle 3 kere vurarak göstermesi tepkilere neden olmuştu.

Görüntülerin ülke gündemine oturmasının ardından iktidarın yayın organı A Haber'de ilginç bir "analiz" haberi yayınlandı.





"Çocukların "Tayyip Dedesi" Recep Tayyip Erdoğan | Çocukların hayallerini gerçekleştiren lider" başlığıyla yayınlanan haberde, Erdoğan'ın çeşitli programlarda çocuklarla olan görüntülerinden kesitler bir araya getirilerek AKP'li Cumhurbaşkanının "çocuklarla ilişkisinin ne kadar iyi olduğu" gösterilmeye çalışıldı.

"Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çocuklara sevgisini düşkünlüğünü her ortamda gösterdi." denilen "analiz" yazısında, yaklaşık 25 dakikalık 'Erdoğan' görüntüleri "Programlarında onlarla özel olarak ilgilendi, miting ve açılışlarda sahneye davet etti, kurdele kestirdi, yolda görünce aracını durdurup dinledi. İşte o anlarda ortaya birçok renkli görüntüler çıkarken, bezen de duygusal anlar yaşandı. Çocukların "Recep Dedesi" olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünden bugüne çocuklarla olan iletişimde hafızalara kazınan o sıcak samimi anları sizler için analiz haberimizde derledik. İşte çocukların gözünden ve dilinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan..." ifadeleriyle paylaşıldı.

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