Babacan’dan sert eleştiri: 'AKP ülkeyi ayırarak filmi geriye sarıyor'
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP’yi sert sözlerle eleştirerek Türkiye’nin 90’lı yıllara götürüldüğünü söyledi.
Ali Babacan, dün partisinin 1. Olağan Muş İl Kongresi’ne katıldı. Burada konuşan Babacan, “Biz herkes için adalet, refah diyerek yola çıktık. Biz belirli alanlara sıkışan bir siyasi parti değiliz. Biz bugünkü kötü yönetimin karşısındayız. Bugünkü yönetim ülkeyi beriki, öteki diye ayırarak uzaklaştırarak yönetmeye çalışıyor. Devlet herkese eşit yaklaşmak zorundadır” dedi.
ÇAKICI TEPKİSİ
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in, “AKP’nin müttefikiyiz. İktidarı desteklemiyoruz. Tayyip Erdoğan bizi destekliyor. Aynı gemideyiz. Onlar gemiyi yönetiyor biz Rota çiziyoruz” açıklamalarına yanıt veren Babacan, “Çete liderleri tehditler savuruyor. Küçüğün de küçüğü ortak ‘Biz iktidarla aynı gemideyiz, rotayı biz çiziyoruz’ diyor. Büyük ortak ise izliyor. Adeta filmi geri sarıyorlar, bizi 90’lı yılların karanlığına götürüyorlar” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin en önemli sorununun işsizlik olduğunu vurgulayan Babacan, “İşsizlik ülkemizde büyüyor. Umudunu yitirip canına kıyanlar var. Halk ekmek önünde uzun kuyruklar var. Asgari ücretler açlık sınırının altına indi. Dört kişilik aileler geçinemiyor. Bu kötü yönetim yüzünden bu hale geldi. Kış geldi. Doğalgaz faturası kapıda. Türkİş’e göre açlık sonırının üstünde yoksulluk sınırı var. Bu yoksulluk sınırı sekiz binin üstünde. Ben size soruyorum kim sekiz binin üstünde maaş alıyor? Böyle bir zamanda Cumhurbaşkanlığı bütçesini yüzde 28 artırdılar. Tasarrufu nereden yapacaklarını bilmiyorlarsa onlara öğretebiliriz” diye konuştu.
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