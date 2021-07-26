Babacan’dan ‘Tunus’ paylaşımı: “Derin kaygı duyuyoruz”
DEVA Partisi lideri Ali Babacan Tunus’ta yaşanan darbeye ilişkin 'derin kaygı duyuyoruz...' dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tunus’ta yaşanan son gelişmelerle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Babacan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Tunus’ta demokratik süreçlerle seçilen meclisi askıya alan girişimden derin kaygı duyuyoruz. Tunus’un katılımcı ve çoğulcu demokrasi yolunda elde ettiği kazanımların korunmasının elzem olduğuna inanıyoruz.”
Video Haberler
- Ezilmekten son anda kurtuldu
- Pendik'te zincirleme kaza: 2 yaralı
- Çalınmasın diye kapak yaptırdı, kapağı da çaldılar
- Kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 ölü
- Defineciler antik şehri ortaya çıkardı
- Çin'i kum fırtınası vurdu: O anlar kamerada
- Kaza yapan aracın motoru 50 metre fırladı
- Gençlerin kaza anı kamerada
- Londra'daki şiddetli yağış sele neden oldu
- Selde mahsur kalan çiftin zorlu kurtuluşu kamerada
En Çok Okunan Haberler
- ‘Son dakika’ kuşkusu
- Erdoğan ve Albayrak için harekete geçildi
- Taksiye alınmayan geline Ongun’dan mesaj
- Kadınların başarısı Şenocak'ı rahatsız etti
- Alman kadın cimnastikçilerden protesto
- Kafe, restoran ve oteller için flaş talep
- Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı
- Ceyhan en büyük tehlikeyi açıkladı
- MasterChef 'te mide bulandıran görüntü!
- Üçüncü doz BioNTech kimler için gerekli?