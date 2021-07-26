Babacan’dan ‘Tunus’ paylaşımı: “Derin kaygı duyuyoruz”

DEVA Partisi lideri Ali Babacan Tunus’ta yaşanan darbeye ilişkin 'derin kaygı duyuyoruz...' dedi.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 15:10
Babacan’dan ‘Tunus’ paylaşımı: “Derin kaygı duyuyoruz”
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tunus’ta yaşanan son gelişmelerle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Babacan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Tunus’ta demokratik süreçlerle seçilen meclisi askıya alan girişimden derin kaygı duyuyoruz. Tunus’un katılımcı ve çoğulcu demokrasi yolunda elde ettiği kazanımların korunmasının elzem olduğuna inanıyoruz.”


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