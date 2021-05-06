Bağcılar'da 6 mekana kumar baskını: 95 kişiye 329 bin 555 TL para cezası

06 Mayıs 2021 Perşembe, 06:42

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs nedeniyle uygulanan tam kapanmada denetimlerini sürdürdü. Polis ekipleri, kapalı olması gereken 3 kafe, 2 kıraathane ve bir derneğin açık olduğunu tespit etti. 6 mekana baskın düzenleyen ekipler, içeride kumar ve oyun oynayan kişileri suçüstü yakaladı.

Baskınlarda, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 95 kişiye toplam 329 bin 555 lira idari para cezası kesildi. Adreslerden birinde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Denetimler sonucu, 4 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız olduğu öğrenilen 6 mekan ise zabıta tarafından mühürlendi.

POLİSİ GÖREN TERASA KAÇTI



Denetimlerde, 4 katlı bir binanın ikinci katındaki daireye giren polis, içeride oyun oynayanları suçüstü yakaladı. Polis ekiplerinin geldiğini gören bazı kişiler binanın terasına kaçtı. Teras katına kaçan kişileri tek tek yakalayan ekipler, içeride bulunan kişilere sokağa çıkma yasağını ihlal etmek ve maske takmamaktan para cezası kesti.

KAPALI GİBİ GÖRÜNEN KAFEDE KUMAR OYNARKEN YAKALANDILAR



Baskın yapılan adreslerden biri de dışarıdan kapalı gibi görünen bir kafe oldu. Baskında içeri giren polis ekipleri, kumar oynayanları suçüstü yakaladı. Bu sırada polisi gören bir kişi kafenin arka tarafına saklandı. Polis, içerideki kişilere para cezası uyguladı.



Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ilçedeki denetimleri sürdüreceği öğrenildi.