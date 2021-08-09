Bağcılar’da 9 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı
İstanbul Bağcılar’da 9 yaşındaki kız çocuğunun bir kişi tarafından tacize uğradığı iddiası üzerine mahalleli ayağa kalktı. Zanlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki apartmanın bodrum katında yaşayan şahıs, bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki İ.B. isimli kız çocuğunu taciz etti.
Yabancı uyruklu olduğu belirtilen A.M. (17) bununla yetinmeyerek İ.B.’yi apartmanına kadar takip etti. İ.B. ise korkarak yengesi Gülnaz Bugan’ın yanına koştu ve olayı anlattı. Olayı öğrenen yenge, şahsın oturduğu bodrum katının penceresine vurarak yeğenini kimin taciz ettiğini sorup bağırmaya bağışladı. Sesleri duyan mahalle sakinleri olay yerine gelerek sopalarla pencerelere vurdu. Yaşanan arbedenin ardından şüpheli A.M., Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İ.B.’ye taciz eden kişiyle göz göze geldiğini söyleyen yenge Gülnaz Bugan, “Dışarıdan bakkaldan geldi. ‘Yenge, bana tacizde bulundu’ dedi. Ben de indim ve camlarına vurdum. Bizim çocuğumuzu taciz etmiş biri dedim. O sırada gördüm beyazlı olan üstünü değiştirdi. Kim çocuğumu taciz ettiyse çıksın diye bağırdım" dedi.
Dede Galip Bugan ise “Dışardaydım telefon geldi torununa taciz edildi denildi. İki sefer tacizde bulunuyor sonra binaya kadar peşinden geliyor. Aile apartmanına geliyor binanın içinde de tacizde bulunuyor” şeklinde konuştu.
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