Bağdat Havalimanı'na insansız hava aracıyla saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın 3 adet insansız hava aracı (drone) ile hedef alındığı bildirildi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın 3 insansız hava aracı ile saldırıya maruz kaldığı belirtildi.
Irak toplumunun istikrarını bozmaya yönelik çalışanların cezalandırılacağı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırıda herhangi bir zararın meydana gelip gelmediği hakkında bilgi verilmedi.
ASKERİ ÜS DE YER ALIYOR
Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda ABD askerlerinin bulunduğu bir üs de yer alıyor.
BELED ASKERİ ÜSSÜ'NE DE SALDIRI
Irak'ın Salahaddin vilayetindeki Beled Askeri Üssü'ne de 3 adet roketle saldırı düzenlendiği, herhangi zayiatın yaşanmadığı kaydedildi.
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