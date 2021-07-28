Bağımsız İstanbul Milletvekili Özdağ'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a destek

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 14:11

Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile "Ayyıldız Hareketi" çalışmaları kapsamında Niğde'de çeşitli temaslarda bulunan Özdağ, bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyrukları hedef alan açıklamasına değinen Özdağ, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimlerin çığlığı anlamında olan bu açıklama da Tanju Başkan'ı infaz etmek için gerekçe olarak kullanılamaz. Net ve açık bir şekilde ifade etmek isterim ki Bolu Belediye Başkanı'mızın, böyle bir soruşturma başlatılması durumunda 'Ayyıldız Hareketi' olarak arkasındayız. Kendisine arkadaşlarımızla birlikte önümüzdeki hafta ziyaret ederek destek vereceğim. Tanju Başkan yıllardan beri bu konuya dikkati çeken nadir politikacılardan bir tanesidir. Türkiye için nasıl tehlike oluşturduğunu görmüştür, ifade etmiştir ve seçim kampanyası süresinde de Bolu'da bu konuyu etkili bir şekilde gündeme getirmiştir. Kendi partisi tarafından da eleştirildiğini üzüntüyle görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda ne yapar, bu bizi çok ilgilendirmiyor ama bunu milli ve partiler üstü mesele olarak gördüğüm için bu konuda milli tavır alan ve sığınmacıların ülkesine dönmelerini isteyen bütün siyasi duruşları, kurumları, kişileri, sivil toplum örgütlerini, aydınları, 'Ayyıldız Hareketi' olarak kucaklarız ve sonuna kadar destekleriz. Tanju Başkan'ı bu konuyu cesur bir şekilde gündeme getirdiği için içeriğine katılmamakla birlikte tebrik ediyoruz, destekliyoruz."

"BAŞKA PARTİYE GEÇME DERDİM YOK"

Tanju Özcan, yaptığı açıklamaları sonrası partiden ayrılacağı iddialarını yalanyarak,"Herhangi bir şekilde de bir başka partiye geçme, birilerine şirin gözükmek gibi bir derdim yok" demişti.

Özcan, "Genel Başkan yardımcımız Seyit Torun aradı. Açıklamalarımın bir kısmından rahatsız olduklarını ifade ettiler. Konuştuk ama ben tavrımı seçimden önce de ortaya koymuştum. Düşüncelerimin, dün söylediklerimin tamamının arkasındayım. Ben sonradan Cumhuriyet Halk Partili olanlardan değilim. Ben bu partinin gençlik kolları, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, milletvekilliği, belediye meclis üyeliği, parti meclis üyeliği yapmış gerçek bir CHP'liyim. Dolayısıyla benim partimle herhangi bir sorunum yok. Cumhuriyet Halk Partili olarak doğdum. Cumhuriyet Halk Partili olarak da gözlerimi kapatmak istiyorum. Herhangi bir şekilde de bir başka partiye geçme, birilerine şirin gözükmek gibi bir derdim yok. Dolayısıyla ne sayın Muharrem İnce'nin partisine ya da başka bir partiye gitmek için mi bunları yapıyorsun gibi söylemler var. Hayır, ben CHP'liyim. Partimi seviyorum, sayıyorum. Atatürk'ün partisinde siyasete başladım ve Atatürk'ün partisinde siyaseti noktalamak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.



