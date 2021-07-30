Bahçeli'den "Cumhur ittifakı ne zamana kadar devam edecek?" sorusuna yanıt

30 Temmuz 2021 Cuma, 11:37

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yayın organı Türkgün'e konuşarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın dağılacağı iddialarına tepki gösteren Bahçeli, "Cumhur İttifakı üzerine gölge düşürmek isteyenler çok fazla. Çatladı, çatlıyor derken pek çok iddia gündeme geliyor. Siz ne diyorsunuz bunlara?" soruyu şöyle yanıtladı:

"Camdan vazo değil ki çatlamaya müsait olsun. Cumhur İttifakı tarihin, kültürün, medeniyet tasavvurunun geçmişten geleceğe buluşması, kucaklaşması, siyasi bir kararla taçlanmasıdır. Türkiye’nin Cumhur İttifakı’na ihtiyacı vardır. Bu gerçeği tartışmaya açmak bile abestir.

Bizim ittifakımızda şahsi çıkarlar değil milletin çıkarları esastır, ana eksendir. İkbal hesapları değil istikbal hedefimiz, istiklal haysiyetimiz ittifak irademizde belirleyicidir. Şunu bilhassa ifade etmeye mecburum ki, Cumhur İttifakı 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün teşebbüs ettiği hain darbe ve işgal hareketi sonrasında, ülkemizin maruz kaldığı çok çetin, çok cepheli saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal sonucudur. Cumhur İttifakı’nda çatlak, kırık, sökük, defo arayanlar; 15 Temmuz’a tiyatro, kontrollü darbe diyen işbirlikçilerdir."

"MİLLET NE ZAMANA KADAR İSTERSE"

Bahçeli, “Cumhur ittifakı ne zaman kadar devam edecek?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. MHP lideri, soruyu “Millet nereye ve ne zamana kadar devam etmesini istiyorsa o zamana kadar. Bir vade biçmek doğru değil” diyerek yanıtladı.

"Biz millet ne diyor ona bakarız” diyen Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye’nin şartları, milli güvenliği, milli bekası, istikrarı ve demokratik normalleşmesi neyi gerektiriyorsa onu yaparız. Cumhur İttifakı tarihin doğru yerinde, doğru şekilde, doğru zamanlamayla durmaktır. Bu duruş geleceği imar ve ihya edecektir. Bundan en küçük şüphem yoktur.