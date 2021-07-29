Saray İttifakını şoke edecek anket

29 Temmuz 2021 Perşembe, 08:24

2017 yılında "İstanbul Bilgi Üniversitesi" tarafından yapılan bir çalışmada "Suriyeliler Ülkelerine Geri Gönderilmeli mi?" sorusuna "Evet" cevabını veren seçmenlerin oranı şaşırttı.

Hem AKP hem MHP kanadı Suriyelilerin evlerine dönmesini isterken, partilere göre "evet" diyenlerin oranı şöyle oldu:

AKP: %83

CHP: %92

İYİ Parti: %94

MHP: %88

HDP: %75

Genel: %86

Yurttaşlar mültecilerin ülkelerine dönmesini isterken iktidar kanadı Suriyelilerin gönderilemeyeceğini ifade etti.