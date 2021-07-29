Saray İttifakını şoke edecek anket
Türkiye mülteci akınına uğrarken AKP kanadı mültecileri savunmaya devam ediyor. Ancak 2017 yılında yapılan bir çalışma AKP seçmeninin mültecilere bakış açısını gözler önüne serdi.
2017 yılında "İstanbul Bilgi Üniversitesi" tarafından yapılan bir çalışmada "Suriyeliler Ülkelerine Geri Gönderilmeli mi?" sorusuna "Evet" cevabını veren seçmenlerin oranı şaşırttı.
Hem AKP hem MHP kanadı Suriyelilerin evlerine dönmesini isterken, partilere göre "evet" diyenlerin oranı şöyle oldu:
AKP: %83
CHP: %92
İYİ Parti: %94
MHP: %88
HDP: %75
Genel: %86
Yurttaşlar mültecilerin ülkelerine dönmesini isterken iktidar kanadı Suriyelilerin gönderilemeyeceğini ifade etti.
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