Bahçeli'nin Berkin Elvan Tweeti yeniden gündem oldu
Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli destek verdi. Bahçeli, ''Bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya niyetlenmek başı ezilmesi gereken bir komplodur'' ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin bu sözlerinin ardından, Gezi Parkı eylemleri sırasında yaşamını yitiren Berkin Elvan için attığı Tweet ortaya çıktı.
Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına tepkiler sürüyor. AKP’li Bulu’yu rektörlük binası önünde protesto eden yüzlerce öğrenci, Kadıköy Rıhtımı'na geçerek burada protestolarına devam etti. AKP'li ve MHP'liler öğrencileri hedef gösterirken, gece saatlerinde öğrencilere uzun namlulu silahlar ile ev baskınları düzenlendi. Öğrencilere yönelik ev baskınlarında 36 öğrenci gözaltına alındı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Boğaziçi Üniversitesi'nden bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya niyetlenmek başı ezilmesi gereken bir komplodur'' ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.
Boğaziçi Üniversitesi’ne yasal yollardan rektör atanarak konunun kapandığını belirten Bahçeli, ''Geçmişin hüzünlü sayfalarını karıştırıp her tarafa çekilebilecek şifreli ifadelerle darbelere bahane üretmek iyi niyetle izah edilemeyecektir'' sözlerine de yer verdi.
Bahçeli’nin bu sözlerinin ardından, Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin silahından çıkan biber gazı kapsülüyle 15 yaşında yaşamını yitiren Berkin Elvan için attığı Tweet ortaya çıktı.
''KAYBOLAN MASUM CANLARIN BEDELİNİ ÖDEMELİDİR''
Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde Berkin Elvan’ın annesini hedef alan sözlerini tweetine konu edinen Bahçeli, 2015'te yaptığı o paylaşımında, “Berkin Elvan’a hakaret seansları düzenleyip kutuplaşmayı azdıranlar, kaybolan masum canların bedelini ödemelidir” demişti.
Bahçeli'nin bu paylaşımı bugüne kadar silmemesi dikkat çekti.
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