Bahreyn Kraliyet Divanı, Başbakan bin Selman’ın Al Halife’nin öldüğünü duyurdu
Bahreyn Kraliyet Divanı, Bahreyn’in uzun süredir hizmet veren Başbakanı Halife bin Selman Al Halife’nin öldüğünü duyurdu.
Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman Al Halife hayatını 84 yaşında hayatını kaybetti.1971'den bu yana başbakanlık görevini üstlenmişti.
Al Jazeera, Başbakan Halife bin Selman'ın ABD'de bulunan Mayo Klinik Hastanesi'nde bir süredir tedavi gördüğünü ve sabah saatlerinde ölümünün gerçekleştiğini aktardı. Ölümünün ardından Bahreyn'de bir hafta süreyle yas ilan edildi.
50 YIL 296 GÜN BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNDA KALDI
Bahreyn'in eski hükümdarı Salman'ın ikinci oğlu Prens Halife’nin 24 Kasım 1935'te doğduğu, 1971'te krallığın ilk başbakanı olduğu ve 50 yıl 296 gün ile başbakanlık görevini dünyanın en uzun süreli yapan kişini haline geldiği ifade edildi.
Fotoğraf: BNA
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