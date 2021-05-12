Suriyeli işçi ödenmeyen maaşını istedi, patronu tarafından darbedildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ödenmeyen maaşını isteyen Suriyeli işçi dövdüğü öne sürülen A.A. ile 2 arkadaşı, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, öğleden sonra, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi Mobilya Sanayii'nde meydana geldi.
Çalıştığı mobilya atölyesine giden işçi Muhammed Fadi Bakır, iddiaya göre patronu A.A.'ya alacağı olan 1000 TL'yi istediğini söyledi. Bunun üzerine A.A. ve 2 arkadaşı, Bakır'ı darbetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaralanan Bakır'ı hastaneye kaldırdı.
İşyeri sahibi A.A. ve arkadaşları gözaltına alındı.
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