Çevirmeye yakalandılar: "Turistiz" diyen Suriyeliler kaçak çıktı
Osmaniye’de uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta kendilerini "turist" olarak tanıtan Suriyeli 2 kişinin ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri D-400 Karayolunda uygulama başlattı.
Polis göçmen kaçakçılığının önlenmesi ile düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine yönelik uygulamada bir araçtan şüphelenip durdurdu. Suriye uyruklu A.A. yönetimindeki araçtan Suriye uyruklu 5 şahsa kimlik kontrolü yapıldığı sırada 2 Suriyeli şahıs kendisini turist olarak tanıttı.
YASA DIŞI YOLLARLA GİRİŞ YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI
Yapılan pasaport kontrolünde şahısların yasa dışı yollarla Suriye sınırından Şanlıurfa üzerinden Türkiye’ye giriş yaptıkları belirlendi. Turistiz yalanıyla ekiplerin elinden kurtulmaya çalışan şahsıların idari işlemlerinin başlatılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildikleri öğrenildi.
Araç içerisinde yolcu olarak bulunan diğer 3 Suriyeli şahsın "Geçici Koruma Statüsü" bünyesinde oldukları belirlenirken şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari işlem yapıldı. Araç sürücüsü Suriyeli A.A. isimli şahıs hakkında da ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan işlem başlatılırken belgesiz kullanılan araç, trafik ekipleri tarafından trafikten men edildi.
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