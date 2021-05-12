Bakan Adil Karaismailoğlu, İkizdere'de yapılan inşaatla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İkizdere'de talana karşı çıkan yurttaşların direnişini hedef alarak çevre katliamını savundu. Karaismailoğlu, direnişi 'provokasyon' olarak nitelendirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün de İkizdere’de yaşam savunucularını “provokasyon” yapmakla suçladı. Cengiz İnşaat doğa katliamına devam ederken CHP’li milletvekilleri iş makinelerinin önünde oturarak çalışmalarına engel oldu.
Cengiz İnşaat’ın çalışma alanına köylüleri almamak için koyduğu demir kapıdan alınmak istemeyen milletvekilleri uzun süren tartışmaların ardından kapı engelini aştı. Daha sonra CHP’li Mehmet Bekâroğlu ve beraberindeki milletvekilleri iş makinesinin önünde oturarak çalışmaları durdurdu.
Öte yandan direnişçilere “marjinal grup” diyerek projeyi savunan Bakan Karaismailoğlu önceki gün ikna turuna çıkarak Rize’ye geldi. Bakan, yapılacak taşocağı ile bölgede istihdamın artacağını belirterek yurttaşlara çay parası vermeyi ve çay fabrikası kurmayı vaat etti. Bakanın bu sözlerini “sus payı teklifi” olarak değerlendiren köylüler ise kesinlikle taş ocağı istemediklerini yineledi. Karaismailoğlu dün de İyidere Lojistik Liman Merkezi’ni ziyaret ederek proje sahasında incelemelerde bulundu. Burada konuşan Bakan, “İkizdere’de oynanan oyun sadece taşocağı ve çevre hassasiyeti değil. Sıkıntıları, her zaman olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasıdır. Bu provokasyonlar, siz değerli kardeşlerimizin basiret ve feraseti ile defedilecektir” dedi.
Video Haberler
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
- Gazze’de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu
- Kaldırımında otururken feci şekilde can verdi
- Tam kapanmada karavan hayatı yaşıyor
- Zikzak çizerek geldi! Korkunç kaza anı kamerada
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete flaş 'Bayram' çağrısı
- Genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darbetti
En Çok Okunan Haberler
- Cem Uzan'dan AKP'yi sarsacak fotoğraf
- Maç bitti, tünelde tekme-tokat kavga başladı
- Mehmet Ağar ve Tolga Ağar hakkında suç duyurusu
- Saray'dan Peker açıklaması
- Erdoğan bayram sonrasını işaret etti
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Deprem profesörleri de şaşırdı: Korktum
- Son ankette Erdoğan'ı düşündürecek sonuç
- Süleyman Soylu'dan şampiyonluk açıklaması
- Rus Senatör, Erdoğan’ın açıklamasını değerlendirdi