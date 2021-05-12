Bakan Adil Karaismailoğlu, İkizdere'de yapılan inşaatla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün de İkizdere’de yaşam savunucularını “provokasyon” yapmakla suçladı. Cengiz İnşaat doğa katliamına devam ederken CHP’li milletvekilleri iş makinelerinin önünde oturarak çalışmalarına engel oldu.

Cengiz İnşaat’ın çalışma alanına köylüleri almamak için koyduğu demir kapıdan alınmak istemeyen milletvekilleri uzun süren tartışmaların ardından kapı engelini aştı. Daha sonra CHP’li Mehmet Bekâroğlu ve beraberindeki milletvekilleri iş makinesinin önünde oturarak çalışmaları durdurdu.

Öte yandan direnişçilere “marjinal grup” diyerek projeyi savunan Bakan Karaismailoğlu önceki gün ikna turuna çıkarak Rize’ye geldi. Bakan, yapılacak taşocağı ile bölgede istihdamın artacağını belirterek yurttaşlara çay parası vermeyi ve çay fabrikası kurmayı vaat etti. Bakanın bu sözlerini “sus payı teklifi” olarak değerlendiren köylüler ise kesinlikle taş ocağı istemediklerini yineledi. Karaismailoğlu dün de İyidere Lojistik Liman Merkezi’ni ziyaret ederek proje sahasında incelemelerde bulundu. Burada konuşan Bakan, “İkizdere’de oynanan oyun sadece taşocağı ve çevre hassasiyeti değil. Sıkıntıları, her zaman olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasıdır. Bu provokasyonlar, siz değerli kardeşlerimizin basiret ve feraseti ile defedilecektir” dedi.