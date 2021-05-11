Bakan Karaismailoğlu, İkizdere'deki çevre katliamını savundu: 'Provokasyon' suçlaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İkizdere'de talana karşı çıkan yurttaşların direnişini hedef alarak çevre katliamını savundu. Karaismailoğlu, direnişi 'provokasyon' olarak nitelendirdi.
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat’ın, Rize’de kurulması planlanan İyidere Lojistik Limanı Projesi için İkizdere’deki İşkencidere Vadisi’nde taş ocağı açma girişimine karşı yurttaşların direnişi sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu direnişi hedef alan açıklamalarda bulundu.
Rize'nin İyidere ilçesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Karaismailoğlu,''Rize İkizdere’de oynanan oyun ise sadece taş ocağı ve çevre hassasiyeti değil. Sıkıntıları her zaman olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasıdır. Bu provokasyonlar, siz değerli kardeşlerimizin basiret ve feraseti ile defedilecektir'' diyerek çevre katliamını savundu.
'RİZE’NİN, TRABZON’UN EVLATLARIYIZ'
"Karadeniz’de hakimiyet yarışının kazananı olmak herkesten çok bize yakışacaktır" diyen Karaismailoğlu, "Dün 3’üncü köprüye, İstanbul Havalimanı’na, Şehir Hastaneleri’ne karşı çıkanlar, bugün burada Rize İkizdereli kardeşlerimizi yalanlarıyla kandırmaya çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız da biz de Rize’nin, Trabzon’un evlatlarıyız. Karadeniz’in ekmeğiyle, suyuyla büyüdük. Ülkemize ve bölgemize yapacağımız büyük yatırımlara karşı çıkanlara artık ne devletimiz ne halkımız ne gençlerimiz kulak asmıyor. Hem doğayı koruyacağız hem de ülkemizi çağın en ileri altyapısıyla donatacağız" iddiasında bulundu.
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