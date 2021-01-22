Bakan Akar, Sakarya'da 1. Ana Bakım Fabrikası'nda incelemede bulundu

22 Ocak 2021 Cuma, 16:27

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yüzde 51 hissesi Katarlılara ait olan BMC’ye verilen Tank Palet Fabrikası'nı ziyaret etti.

Arifiye ilçesinde bulunan fabrikayı ziyaret eden Bakan Akar, aralarında BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın da bulunduğu yetkililer ile bir araya geldi. Bakan Akar, fabrikada 2020 yılı itibarıyla üretilmesi planlanan ancak henüz bir adım atılamayan Altay tankının seri üretimi için gelinen son durum hakkında bilgiler aldı.

Polis ekipleri ise fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı.

(Fotoğraf: Twitter)



