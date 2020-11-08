Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'la telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Dendias, bundan sonraki görüşmeleri ne şekilde yapacaklarını değerlendirdi.
Türkiye ve Yunanistan arasında 2002'de başlatılan istikşafi (keşif amaçlı) görüşmelerin sonuncusu olan 60'ıncı tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı.
Dönemin Yunan hükümeti tarafından askıya alınan görüşmeler, bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.
İki ülke arasında istikşafi görüşmelerin 61. turunun İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan Biden yorumu
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Gökhan Özoğuz'dan Berat Albayrak'a çağrı
- Kılıçdaroğlu'na AKP'den 'Biden' tepkisi
- ABD'de kazanan Joe Biden oldu
- Kamala Harris kimdir?
- Saray'dan Joe Biden'a yönelik ilk açıklama
- Türkiye'den 2 kez özür dilemişti
- Merkez Bankası AKP'ye bağlandı
- Koca uyardı: Bu yolla bulaştığı netlik kazandı
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan Biden yorumu
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Gökhan Özoğuz'dan Berat Albayrak'a çağrı
- Kılıçdaroğlu'na AKP'den 'Biden' tepkisi
- ABD'de kazanan Joe Biden oldu
- Kamala Harris kimdir?
- Saray'dan Joe Biden'a yönelik ilk açıklama
- Türkiye'den 2 kez özür dilemişti
- Merkez Bankası AKP'ye bağlandı
- Koca uyardı: Bu yolla bulaştığı netlik kazandı