Bakan Çavuşoğlu'ndan tepkiler üzerine yeni açıklama: "Taliban'ı benimsiyoruz demedik"

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:15

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da hakimiyeti ele geçiren dinci Taliban güçleri için yaptığı yorumun tepki çekmesi üzerine bir açıklamada bulundu.

Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Taliban'ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz" sözleri üzerine gelen eleştirilere şöyle yanıt verdi:



"Sosyal medyada ‘Türkiye laiktir, Taliban rejimini mi benimsedik?’ gibi bazı ifadeler gördüm. Taliban, ‘Hiçbir yabancıya müdahale etmeyeceğiz, herkes burada yaşayabilir, diplomatik misyonlara da dokunmayacağız, faaliyetlerini sürdürebilir’ gibi olumlu mesajlar verdi. Havaalanına şu anda bir müdahaleleri yok. Biz bunları, bu mesajları olumlu karşıladığımızı söyledik. Yoksa, ‘Taliban’ın yönetim anlayışını, rejimini benimsiyoruz, olumlu karşılıyoruz’ demedik. Ayrıca ‘Mesajlarını olumlu karşılıyoruz’ dedik ama temkinli yaklaştığımızı yani uygulamada da görmek gerektiğini söyledik"



"İPTAL DEMEK İÇİN ERKEN"

"Türkiye’nin Kabil Havaalanı’nı koruma görevini iptal ettiği" iddiasına ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, "Bunu söylemek için erken çünkü şimdi yeni şartlar oluştu." derken "Önceliğimiz geri kalan vatandaşlarımızın, dönmek isteyen vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirmek. Şu anda önceliğimiz farklı. Askerlerimizle ilgili kararı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber vereceğiz" ifadelerini kullandı.









