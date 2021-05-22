Bakan Derya Yanık'tan, kadına yönelik şiddete skandal yanıt: Hoşgörülebilir

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:39

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık skandal sözlerine ve eylemlerine devam ediyor. Fethullahçıları savunan tweetleri ortaya çıkan Bakan Yanık, göreve gelişinin hemen sonrasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koruma altındaki bir çocuğu kameralar karşısına geçirerek şov yapmıştı. Koruma altındaki çocuğu ifşa eden Bakan Yanık, çocuğa Ramazan dolayısıyla şeker veremediğini de söylemişti. Eski tweetleri de ortaya çıkan bakan kısa sürede sosyal medya hesabını kapatmıştı.

'KADINA ŞİDDETTEKİ ARTIŞ TOLERE EDİLEBİLİR'

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; TBMM'de yapılan kadına yönelik şiddetin sebeplerinin belirlenmesine ilişkin araştırma komisyonunun toplantısına katıldı. Bakan Yanık, koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet olaylarının artmasına ilişkin "Tolere edilebilir düzeyde bir artış" ifadelerini kullandı. 'Tolere etmek, hoş görmek anlamına geliyor.'

TEDBİR ÖNLEMEDİ

Bakanlığın sunumuna göre, 2015 yılında katledilen 360 kadından 20’sinin koruma kararı bulunuyordu. Tedbir kararına karşın öldürülen kadın sayısı 2016 yılında 22, 2018 yılında 26, 2020 yılında ise 32 oldu. 2021 yılının ilk dört ayında 10 kadının, tedbir kararı olmasına rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Komisyonda, 2020-2021 dönemine ilişkin Türkiye geneli, “Aile içi şiddet kayıt formu” sayıları da paylaşıldı. Bakan Yanık, 2020 yılında ardan şiddet olaylarını, “Pandemi nedeniyle alışkanlıkların değişmesine” bağlarken Ocak 2020 itibarıyla 19 bin 582 kadının şiddete uğradığı bildirildi. 2020’nin Şubat ve Mart aylarında şiddet vakası sayısının, “Tolere edilebilir oranda” arttığını anlatan Yanık, Nisan 2020’de düşüş gösteren sayının tekrar arttığını ifade ederek şunları söyledi: “Nisanda ilk elde pandemiyle karşılaşmanın getirdiği bir şaşkınlık ve nasıl diyelim, belki hayata tutunma çabası, ‘Survive’ duygusu devam ederken sonrasında o stresin oluşturduğu ciddi bir yükselmeyi görüyoruz ve daha sonra tekrar Ocak 2020’de başladığı veya Şubat 2020’de pandemi öncesine doğru ilerlediğini görüyoruz.”

'TESELLİ SEBEBİ'

Bakan Yanık, 2014 yılından bu yana şiddet araştırması olmadığını söyleyerek, “Araştırma olmadığı için şu anda görmek ve yorumlamak çok mümkün değil fakat ben de bu artış nedenlerini merak ediyorum” dedi. Artvin, Erzincan ve Sinop’un da aralarında olduğu 20 kentte 2020 yılında kadın cinayeti yaşanmamasına ise Yanık, “Bu da bizim için bir teselli sebebi” yorumu yaptı.