Bakan Elvan: KDV'de indirim süresi 2 ay daha uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı, konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde KDV indirimlerini 2 ay daha uzattıklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2021 Perşembe, 20:54
Bakan Elvan: KDV'de indirim süresi 2 ay daha uzatıldı
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, KDV'de indirim süresinin 2 ay daha uzatıldığını duyurdu.

Açıklama yapan Elvan, "Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz" ifadelerine yer verdi.


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