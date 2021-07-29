Bakan Elvan: KDV'de indirim süresi 2 ay daha uzatıldı
Hazine ve Maliye Bakanı, konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde KDV indirimlerini 2 ay daha uzattıklarını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, KDV'de indirim süresinin 2 ay daha uzatıldığını duyurdu.
Açıklama yapan Elvan, "Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) July 29, 2021
Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun.
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