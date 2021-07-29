Bakan Elvan: KDV'de indirim süresi 2 ay daha uzatıldı

29 Temmuz 2021 Perşembe, 20:54

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, KDV'de indirim süresinin 2 ay daha uzatıldığını duyurdu.

Açıklama yapan Elvan, "Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz" ifadelerine yer verdi.