KDV ve stopaj indirimi devam edecek! Resmi Gazete'de yayımlandı
KDV indirimi ve kira stopaj oranlarındaki indirimler 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
KDV indirimi ve kira stopaj oranlarındaki indirimler 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Katma Değer Vergisi ve kira stopaj oranlarındaki indirim uygulamasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.
YÜZDE 10 OLARAK UYGULANMAYA DEVAM EDECEK
Buna göre kira stopaj kesinti oranı yüzde 20 yerine 31 Temmuz 2021 tarihine kadar yüzde 10 olarak uygulanmaya devam edecek.
İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8, konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, yeme ve içme hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, kuaförlük hizmetlerinde gibi işlerde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak devam edecek.
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