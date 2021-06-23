Merkez Bankası'nın swap için görüştüğü ülkeler belli oldu! Reuters duyurdu

23 Haziran 2021 Çarşamba, 17:54

Swap görüşmeleri TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bankacılarla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yeniden kamuoyunun gündemine gelirken, swap için görüşülen ülkeler arasında İngiltere ve Malezya gibi ülkelerin olduğu belirtildi.

İLK GÖRÜŞME AZERBAYCAN'LA

Reuters'ın geçtiği habere göre; aralarında Güney Kore'nin de yer aldığı bazı Asya ülkeleriyle de görüşmelerin gerçekleştirildiği ifade edildi. Görüşmelerin hızlandığı ve ilk anlaşmanın Azerbaycan ile yapılabileceği belirtildi.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yetkilileriyle yaptığı görüşmede "Yeni swap anlaşmaları için dört ülke merkez bankası ile görüşüyoruz. İkisi ile çok iyi noktaya geldik. Rezervlerin güçlendirilmesi hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Swap nedir?

Swap, kelime olarak değiş-tokuş veya takas anlamına geliyor.

Finans piyasalarında ise iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve / veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri takas anlaşmasına "swap sözleşmesi" deniyor.

Swap piyasasında ağırlıklı döviz swapları ile faize dayalı swap sözleşmeleri işlem görüyor.

2000'lerin sonundaki küresel likidite krizi sırasında sıkça başvurulan swap hattı uygulaması ile merkez bankaları kendi para birimlerini diğer bankalara verip, yabancı para birimi alabiliyor.

Böylece piyasaya likidite sağlanarak, herhangi bir ülkenin döviz bulma ya da ödeme yapma sıkıntısı yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.