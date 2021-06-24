Merkez Bankası'ndan repo ihalesi! 48 milyar lira

Merkez Bankası, 1 Temmuz vadeli ve 48 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını

AA
24 Haziran 2021 Perşembe, 11:09
Merkez Bankası'ndan repo ihalesi! 48 milyar lira
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Temmuz vadeli repo ihalesi açtı. TCMB, bugün 1 Temmuz vadeli ve 48 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.


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