Bakan Gül'den darbe girişimi davalarına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, darbe girişimi davalarına ilişkin yaptığı açıklamasında, 'Yargı, 289 darbe davasından 275’inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış, bugüne kadar 2 bin 332’si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir' dedi.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2020 Pazartesi, 15:40
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