Bakan Gül'den HDP'ye saldırı hakkında açıklama

17 Haziran 2021 Perşembe, 17:07

Bakan Gül, İzmir'de HDP il binasında gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

HDP'li Deniz Poyraz'ın yaşamını yitirdiği kanlı saldırı hakkında açıklama yapan Gül, "İzmir’de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum. Provokasyonların hedefi karanlıktır, huzursuzluk ve güvensizliktir. Hukuk bu karanlığa asla geçit vermeyecek, olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır" dedi.