Bakan Gül'den HDP'ye saldırı hakkında açıklama
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, HDP İzmir İl binasına yapılan ve bir kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Gül, İzmir'de HDP il binasında gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
HDP'li Deniz Poyraz'ın yaşamını yitirdiği kanlı saldırı hakkında açıklama yapan Gül, "İzmir’de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum. Provokasyonların hedefi karanlıktır, huzursuzluk ve güvensizliktir. Hukuk bu karanlığa asla geçit vermeyecek, olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır" dedi.
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