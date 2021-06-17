HDP'li Ertuğrul Kürkçü saldırganları açıkladı: 3 silahlı içeri giriyor

17 Haziran 2021 Perşembe, 15:19

HDP, İzmir il binasına silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendiğini ve binanın ateşe verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, ''Aylardır partimizin iktidar partisi, İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilmesi, provokasyon amacıyla bazı ailelerin örgütlendirilerek il binalarımızın önüne yönlendirilmesi sonucu bu sabah saat 10:30 sıralarında İzmir İl binamıza silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda parti çalışanımız Deniz Poyraz yoldaşımız katledildi'' denildi.

'SURİYE HATIRASI'

Saldırının ardından, SKYP İzmir hesabından yapılan paylaşımda, O.G'nin sosyal medya hesabından silahlı fotoğrafları yer aldı. Bir fotoğrafın Suriye'deki Mınbiç'ten çekildiğine ilişkin not olduğu görüldü. O.G'nin 21 Şubat 2020'de Mınbiç'ten "Suriye hatırası" diye paylaştığı fotoğrafın ardından "Görev dönüşü" diye de Antep'ten fotolar paylaşması dikkat çekti. O.G'nin saldırısından bir gün önce sosyal medya hesabından tehditlerle ırkçı paylaşımlar yaptığı da anlaşıldı.

'3 SİLAHLI İÇERİ GİRİYOR'

HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü de, Twitter hesabından O.G'nin fotoğrafını paylaşarak, "Cinayetin ayrıntıları geliyor... 3 silahlı içeri giriyor. O sırada tesadüfen sadece mutfakta çalışan genç HDP'li kadın Deniz Poyraz var. Onu ateş ederek öldürüyorlar. Binayı yakmaya çalışıyorlar. 2 saldırgan kaçıyor. Yakalanan O.G'nin fb profili çok şey anlatıyor..." diye yazdı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Deniz Poyraz isimli parti çalışanının hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen O.G'nin polise verdiği ilk ifadesine Cumhuriyet ulaştı.

Terörle Mücadele Şubesi’nde gözaltında tutulan şüpheli, “Kimse ile bir bağlantım yok. PKK’dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim” dedi.

SALDIRGAN ESKİ SAĞLIK ÇALIŞANI

Saldırganın gözaltına alınmasının ardından yazılı açıklama yayımlayan İzmir Valiliği, “İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 işyerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanı iken istifaen ayrılmış olan O. G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür" denildi.

'GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMADI'

İl Parti Meclis üyesi Mahfuz Güleryüz, ''Her gün burada partimizin önünde HDP dağa insan gönderiyor diye bağıranlar bu saldırının sebebidir. Bu porovokasyon nedeniyle partimiz saldırıya açık hâlâ getirildi. Defalarca il Emniyet Müdürlüğüne başvurduğumuz halde partimiz için güvenlik önlemi alınmadı. Partimi binamız hedef gösterildi. Saldırılara açık hale getirildi'' ifadelerini kullandı.