AKP’lilerden, HDP'ye saldırının ardından açıklama

17 Haziran 2021 Perşembe, 15:49

HDP İzmir İl Başkanlığı binasına girerek, Deniz Poyraz isimli parti çalışanının hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen O.G isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. O.G ifadesinde, "Kimse ile bir bağlantım yok. PKK’dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim” dedi.

Saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “İzmir’de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır'' ifadelerini kullandı.

'KARŞISINDA OLDUK'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, "HDP İzmir İl binasında gerçekleşen saldırı ve cinayeti kınıyorum. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi.