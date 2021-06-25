Bakan Karaismailoğlu bu kez Boğaz'daki kazayla 'ikna' etti: Kanal İstanbul Türkiye için doğru olandır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı'nda iki balıkçı hayatının hayatını kaybettiği kazanın da Kanal İstanbul projesinin gerekliliğini gösterdiğini öne sürdü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karaburun Balıkçı Barınağı'nı ziyaret ederek balıkçılarla buluştu. Burada balıkçılarla sohbet eden Bakan Karaismailoğlu daha sonra açıklamalarda bulundu.
Yarın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle Kanal İstanbul'un startını vereceklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Sazlıdere Barajı üzerine inşa edilecek ilk köprümüzün temelini atacağız. Kanal İstanbul, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan stratejik bir hamledir." dedi.
Konuşmasında geçtiğimiz hafta Boğaz'dan geçen bir gemiyle çarpışma sonucu 2 balıkçının hayatını kaybettiği kazaya değinen Karaismailoğlu, "Daha geçen hafta İstanbul Boğazı'nda kargo gemisinin balıkçı teknesine çarpması sonucu maalesef 2 balıkçımız hayatını kaybetti. Bu ve benzeri can kaybına neden olan kazaların yaşanmaması, İstanbul'un felaketten korunması, Kanal İstanbul Projemizin önemli bir başka gerekliliğini gösteriyor. Kanal İstanbul ile başta İstanbul Boğazı, çevresindeki insanlar ve denizci, balıkçı kardeşlerimizin can ve mal güvenliğinin korunması için büyük bir gelişme sağlayacak olmamız en önemli önceliklerimiz arasında. İstanbul Boğazı'nın trafik yükünü hafifletecek kanalımız ile boğazın tarihsel ve kültürel dokusu korunacak" ifadelerini kullandı.
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