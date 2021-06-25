Ongun, Kanal İstanbul illüzyonunun belgesini paylaştı

25 Haziran 2021 Cuma, 10:27

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Cumartesi günü Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün temeli atılıyor” diye açıklanan töreni ‘illüzyon’ diye nitelendirmiş, projenin önceden planlanan Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu olduğunu belirtmişti.

İmamoğlu, şunları söylemişti:

“Sazlıdere Barajı, İstanbul’un su ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’ununu sağlıyor. Bu bölge betonlaşmış, nüfus artışı hızlanmış İstanbul’un hem su deposu hem de tarım arazisidir; yani İstanbul’un her şeyi. Bugün burada, ‘26 Haziran’da aslında ne olacak’ sorusunun yanıtını vermek üzere toplandık. Bir illüzyonu aslında ortaya çıkarmak için buluştuk. Şimdi size bir illüzyonu anlatmaya başlayacağım. Her ne kadar adına ‘kanal projesi temel atma töreni’ dense de açık kaynaklardan da ulaşılan bilgilere göre bu temel atma töreni, Kuzey Marmara Otoyolu’nun TEM Hasdal Kavşağı-Nakkaş Kavşağı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu projesi olduğu gözlenmektedir."

KARAYOLLARININ RAPORUNU PAYLAŞTI

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün '2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nu paylaşan İBB Sözcüsü Murat Ongun, şunları yazdı:

"Bir illüzyon vardı, artık yok. Adına “kanal temeli” denen yol projesi Karayolları Genel Müdürlüğü’nün raporunda bakın nasıl anlatılıyor. Yol temel atma töreni hayırlı olsun."