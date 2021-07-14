Bakan Kasapoğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ı kabul etti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ile beraberindeki heyeti kabul etti.
İstanbul’daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Taksim Ofisi’nde gerçekleşen kabulde; Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile birlikte Başkan Yardımcıları Rezan Epözdemir ile Bikem Kanık, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü ve Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün yer aldı.
Bakan Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına seçilen Burak Elmas’a ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.
Elmas, kabulün ardından Bakan Kasapoğlu’na adının yazılı olduğu 10 numaralı Galatasaray forması hediye etti. Görüşmede Türk futbolunun sorunları ve TFF ile yaşanan sıkıntının gündeme geldiği öğrenildi. Bakan Kasapoğlu'nun Galatasaray-Fenerbahçe dostluğu konusunda olumlu görüş belrttiği de sızan bilgiler arasında.
Video Haberler
- Adana'da orman yangını
- Ölümden saniyelerle kurtuldular
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldı
- Turistlerin zor anları! Yardımlarına polis yetişti
- Ankara'da skandal görüntüler kameraya yansıdı
- CHP'li Kaya su sıkıntısı çeken mahallede isyan etti
- Başına gelmeyen kalmadı! Damada cenaze töreni yaptılar
- İki araç çarpıştı: 12 yaralı
- Korku dolu anlar! Annesini darbedip, silah doğrulttu
- Akaryakıt istasyonunda hayata döndürme mücadelesi
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker yine Süleyman Soylu'yu hedef aldı
- Akşener: Adayımız 13'üncü Cumhurbaşkanı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Deniz Baykal'dan kendisine yönelik suçlamalara yanıt
- AKP'li yazardan Hilal Kaplan kararına çok sert tepki
- İmamoğlu ve Yavaş, Sultan'ın tahtını sallıyor
- THK'de skandal! Milyonlarca liralık rant ortaya çıktı
- AKP'den Kayıp silahlar açıklaması
- HDP ilçe binasına silahlı saldırı
- Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu