Bakan Kasapoğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ı kabul etti

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 19:32

İstanbul’daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Taksim Ofisi’nde gerçekleşen kabulde; Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile birlikte Başkan Yardımcıları Rezan Epözdemir ile Bikem Kanık, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü ve Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün yer aldı.

Bakan Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına seçilen Burak Elmas’a ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

Elmas, kabulün ardından Bakan Kasapoğlu’na adının yazılı olduğu 10 numaralı Galatasaray forması hediye etti. Görüşmede Türk futbolunun sorunları ve TFF ile yaşanan sıkıntının gündeme geldiği öğrenildi. Bakan Kasapoğlu'nun Galatasaray-Fenerbahçe dostluğu konusunda olumlu görüş belrttiği de sızan bilgiler arasında.

