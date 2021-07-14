Destici'den Yunanistan'a "Galatasaray" tepkisi: Kiliselerde Rum ibaresini kaldıralım
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Atina'ya giden Galatasaray futbol takımına yönelik tavrı kınadı.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan'ın Olympiakos futbol takımı ile hazırlık maçı yapmak üzere Atina'ya giden Galatasaray futbol takımına yönelik tavrı kınadı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Destici Rum kiliselerini hedef alarak "Adalardaki bütün kiliselerin ve azınlık kapılarının kapısında 'Rum' ibareleri var. Mütekabiliyet ilkesini işletelim ve buralardaki 'Rum' ibaresini kaldırıp Rum kökenli olanlar için Ortodoks okulu veya kilisesi; Ermeni kökenli olanlar için de Gregoryen Hristiyan ifadesini asalım" dedi.
Öte yandan Destici, Kadıköy'deki bir kilisenin duvarına çıkıp dans edenlere tepki gösterdi. Destici, "Eğer başkalarının kutsalına saygı duymazsak onlar da bizim kutsallarımıza saygı duymaz" ifadelerini kullandı.
Destici şunları söyledi:
"Dış ilişkilerde mütekabiliyet esastır. Dün ben Trakya ve adalar bölgesindeydim. Adalardaki bütün kiliselerin ve azınlık kapılarının kapısında 'Rum' ibareleri var. Mütekabiliyet ilkesini işletelim ve bütün buralardaki 'Rum' ibaresini kaldırıp Rum kökenli olanlar için Ortodoks okulu veya kilisesi; Ermeni kökenli olanlar için de Gregoryen Hristiyan ifadesini asarak mütekabiliyet esasının gereğini yapalım. Yunanistan bu kararından vazgeçene kadar, Batı Trakya ve Yunanistan'ın diğer bölgelerindeki Türk azınlığını tanıyana, Lozan'a uyuncaya ve AİHM kararlarını uygulayana kadar bunu gerçekleştirelim.
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