Bakan Koca: 57 milyon dozu geçtik, ilk doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 60'ın üzerine çıktı

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 00:35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılamasına ilişkin son verileri, 57 milyon dozun aşıldığını belirtti.

Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:





"57 Milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise %60’ın üzerine çıktı. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın."