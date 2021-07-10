Bakan Koca: 57 milyon dozu geçtik, ilk doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 60'ın üzerine çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "57 milyon dozu geçtik, ilk doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 60'ın üzerine çıktı" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılamasına ilişkin son verileri, 57 milyon dozun aşıldığını belirtti.
Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"57 Milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise %60’ın üzerine çıktı. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın."
57 Milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise %60’ın üzerine çıktı. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 9, 2021
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