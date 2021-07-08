Hazal Kaya'dan Bakan Koca'ya tepki: Daha kaç bebek ölecek?

08 Temmuz 2021 Perşembe, 11:25

SMA Tip 1 hastası Eren bebek verdiği mücadeleye dayanamadı ve hayatını kaybetti. Sosyal medyada Eren için yürütülen kampanya yüzde 43’te sınırlı kaldı.

SMA hastası bebeklere sık sık yardım eden ve bağış kampanyalarını kendi sosyal medya hesaplarında duyuran Hazal Kaya ise Eren bebeğin vefatı hakkında sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Koca’yı etiketleyerek isyan etti.

“BEBEKLERİMİZ TEK TEK ÖLÜYOR”

Kaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bebeklerimiz tek tek ölüyor…Neden hala tedavide %98 oranında başarısı kanıtlanmış ,FDA onaylı Zolgensma ilacını ülkeye getirmiyorsunuz? 4 ayda bir alınması zorunlu spinraza ilacını neden hasta bebekleri sınava sokup sadece kriterlere uyanlara veriyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Kaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketlediği paylaşımında 'Daha kaç bebek ölecek?' sorusuyla tepki gösterdi.