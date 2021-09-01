Bakan Koca: Aşıyı aksatanlar için PCR testi uygulaması 6 Eylül'de başlıyor

01 Eylül 2021 Çarşamba, 22:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden, aşı sürecini aksatmış olanlar iin PCR gerekliliiğinin 6 Eylül tarihi itibariyle başlayacağını duyurdu.

Koca, "Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları; konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibariyle PCR testi gerekli" ifadelerini kullanarak konuya ilişkin hatırlatmada bulundu.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları; konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibariyle PCR testi gerekli. Test Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR’dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım."