Bakan Koca: Aşıyı aksatanlar için PCR testi uygulaması 6 Eylül'de başlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sürecini aksatan öğretmen, okul çalışanları, seyahate çıkacaklar ve toplu aklanlarda bulunacaklara PCR testi uygulamasının 6 Eylül'de başlayacağını hatırlattı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden, aşı sürecini aksatmış olanlar iin PCR gerekliliiğinin 6 Eylül tarihi itibariyle başlayacağını duyurdu.
Koca, "Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları; konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibariyle PCR testi gerekli" ifadelerini kullanarak konuya ilişkin hatırlatmada bulundu.
Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
"Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları; konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibariyle PCR testi gerekli. Test Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR’dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım."
Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları; konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibariyle PCR testi gerekli. Test Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR’dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 1, 2021
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