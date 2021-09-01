Okullar 6 Eylül’de açılıyor, yüz yüze eğitim salgının gölgesinde başlıyor

01 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Okulların yüz yüze eğitimle açılmasına dört gün kaldı. Türkiye’de okulöncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 18 milyon 241 bin 881 öğrenci bulunuyor. Öğretmen sayısı ise 1 milyon 117 bin 686.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenlerin birinci doz aşılanma oranının yüzde 84.06, ikinci doz aşılanma oranının ise yüzde 72.57 olduğunu açıklamıştı. 15 yaş ve üstü öğrenciler de aşılama programına dahil edildi.

Yani okullarda hem aşılı hem aşısız öğrenciler, öğretmenler ve personel birlikte saatler geçirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan ve il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen “Covid-19 salgınında okullarda alınması gereken önlemler rehberi”nde, öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin tam doz aşılarının yapılmış olması önerildi. Rehberdeki maddelerden bazıları şöyle:

- Öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenecek.

- Öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de tam doz aşılarını yaptırmış olmaları önerilecek.

- Tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması halinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı’nca temin edilecek.

- Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardaki tüm öğrenciler okula maske ile gelecek ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilecek.

VELİLER OKULA GİREMEYECEK

- Maskenin çocuklar için uygun boyutta olması sağlanacak.

- Çok yakın temasın gerektiği durumlarda maske ile birlikte yüz koruyucu kullanılması önerilecek.

- Öğretmenler, aşılanma durumundan bağımsız olarak okul bahçesine girişlerinden itibaren okulda bulundukları süre boyunca sürekli maske takacak.

- Öğretmen odaları ve diğer ortak alanlarda bulunan kişilerin, aşılananlar da dahil olmak üzere, sürekli maske takmaları sağlanacak.

- Yiyecek içecek tüketiminin mümkün olduğu kadar ayrı zamanlarda ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesine özen gösterilecek.

- Salgın döneminde veli ve ziyaretçilerin mümkün olduğu kadar bahçe de dahil olmak üzere okula girişlerine izin verilmeyecek.

SINIFLARIN HAVALANDIRILMASI

- Ders sırasında sınıf pencereleri, öğrenciler açısından düşme ve çarpma gibi risk yaratmayacak şekilde önlemler alınarak mümkün olduğunca açık tutulacak ve doğal havalandırma sağlanacak.

- Okulun ortak kapalı alanlarındaki pencerelerin sürekli açık kalması veya mümkün olduğu kadar havalandırılması sağlanacak.

- Havalandırma sistemi çalışıyor bile olsa pencereleri açılabilen alanlarda doğal havalandırma tercih edilecek.

MESAFE KURALLARI

- Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturması önlenecek.

- Teneffüs saatleri, kalabalık oluşmaması için okulun fiziksel kapasitesi ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanacak.

- Okulun rutin temizliği sıklaştırılacak.

CHP’DEN MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NA: KAÇ OKUL DEZENFEKTE EDİLDİ?

CHP eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yazılı olarak yanıtlanması amacıyla verdiği yazılı soru önergesiyle, okullarda yüz yüze eğitimin sorunsuz işleyişi için alınan tedbirleri sordu.

Karabıyık, önerge gerekçesinde, “Binlerce öğrencinin eğitim gördüğü, fiziki şartların ve hijyen koşullarının yeterli olmaması nedeniyle yıllardır gündemde olan okulların mevcut koşullarının iyileştirilmesi, okulların salgında bir yayılım aracına dönüşmemesi ve eğitimin yeniden aksamaması açısından oldukça önemlidir. Mevcut durumlarda okullarda derslik eksiği nedeniyle sınıf kapasitesinin üstünde bir öğrenci sayısı ile eğitim verilirken sosyal mesafenin sağlanması gereken salgın şartlarında öğrencilerin güvenle eğitim görmesi için yapılması gerekenler ise sağlık örgütleri tarafından aylardır paylaşılmaktadır. Açıklanan bu tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanması toplum sağlığı ve eğitim hakkı için son derece önem taşımaktadır” dedi. Karabıyık’ın Bakan Özer’e yönelttiği sorular ise şöyle:

- Ülke genelinde okulların sağlıklı koşullarda açılması için hangi önlemler alınmıştır?

Ülke genelinde kaç okul dezenfekte edilmiştir?

- Dezenfekte çalışmalarının sürekliliği nasıl takip edilecektir?

- Hijyen koşullarının yetersiz olduğu okulların tespiti yapılmış mıdır?

- Yapıldı ise bu okulların şartları iyileştirilmiş midir?

- Sınıf mevcutlarının azaltılması halinde, ikili eğitime geçilmesi gerekecek ve mevcut koşullarda bile yüz binlerle ifade edilen öğretmen ihtiyacını artıracaktır. Bu durumda yeni öğretmen ataması söz konusu mudur?

- Normal koşullarda dahi temizlik görevlisi olmayan okullarda yardımcı hizmetli olarak görev yapan kişilerin ücreti ve temizlik malzemelerinin giderleri velilerden toplanan paralarla karşılanırken ekstra önlem alınması gereken bu durumda tüm bu giderler nasıl karşılanacaktır?

- Okullarda kadrolu olarak çalışan kaç yardımcı hizmetli bulunmaktadır?

- Tüm okullarda sağlık görevlisi/personeli bulunacak mıdır?

- Öğrencilere, öğretmenlere ve okullarda görevli personele maske, dezenfektan gibi hijyen malzemesi dağıtımı yapılacak mıdır?

- Kronik rahatsızlığı olan öğrenciler tespit edilmiş midir?

- Bu öğrencilerin aşılanması için aileleri ile iletişime geçilmiş midir?

- Okul servislerinde hangi tedbirler alınmıştır?

- Kantin ve yemekhanelerde toplu yemek yenilen alanlar için ne gibi tedbirler alınmıştır?