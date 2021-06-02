Son dakika... Bakan Koca'dan 'maske' açıklaması

02 Haziran 2021 Çarşamba, 18:25

Koca'nın açıklamasından öne çıkan satır başları:

Kademeli normalleşme dönemi ve aşı programını ele aldık. Her kapanma döneminde büyük bedeller ödeyerek vaka sayılarının düştüğüne şahit oluyoruz. Kontrollü şekilde sosyalleşmedikçe ağır bedeller ödüyoruz. Kısıtlama dönemlerinde gösterdiğimiz fedakarlığın neticelerini, bir anda eski normallerimize dönmeye kalkarak heba etmemeliyiz. Daha ağır bedeller dönmemek için adım adım normale dönmemiz gereken günler olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Bundan sonra bireysel tedbirler çok daha önemli olacak.

"YAZ AYLARI SONUNDA SALGINDAN KONUŞMAYACAĞIZ"

Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz, bu yaz olacak. Aşı programının başarıyla yürütülmesi halinde, yaz ayları sonunda salgından değil, daha güzel günlerden bahsedeceğimiz görünür oldu. Bunu başarıyla hayata geçirebilmek için sizden yeni bir talebim var; lütfen aşı sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını olsunlar.

Yerli aşı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Aşı çalışmalarının son safhası olan faz-3 aşaması başlayacak olan aşı adayımız çalışma ürünü olarak üretildi ve son testleri yapılmakta. Testlerden başarıyla geçer geçmez klinik kullanımı en kısa sürede başlayacak.

Son günlerde ülkemizde kullanıma giren aşılara yönelik karşılaştırmalar yapılmaktadır. Bu karşılaştırmaların somut ve bilimsel mecralarda yapılmadığından emin olabilirsiniz.

Aşıların bir birine üstünlük ya da zayıflıkları üzerinden bir değerlendirme yapılacak kadar çok zaman geçmedi. Teknik olarak bir aşıyı diğer bir aşı ile karşılaştırmak için yıllara sari izlemler gerekmektedir. Oysa tüm koronavirüs aşıları henüz çok yenidir. Burada önemli olan, güvenlik ve etkililik testlerini ve klinik araştırmalarını başarıyla tamamlamış olan aşıların kullanıma alınmasıdır.

Bakanlığımız, Bilim Kurulumuz bu kriterleri esas alarak en güvenli ve en etkili aşıları vatandaşlarımızın kullanımına sunmak üzere çalışmalar yürütmekte ve yol göstermektedir. Yani, ülkemizde kullanıma giren aşıların etkili ve güvenli olduğundan eminiz. Bunların birbirleri ile karşılaştırılmaması gerektiği gibi, yakın gelecekte mümkün de olmadığını hatırınızda tutmanızı istirham ederim. Bu sebeple sıranız geldiğinde hangi aşı ile aşılanma imkanınız varsa güvenle o aşıyı olmalısınız.

"TOPLUMUMUZUN EN AZ YÜZDE 60'I BAĞIŞIK HALE GELMELİ"

Aşı programımız ile toplumumuzun en az %60’ını bağışık hale getirmeden salgının durdurulmasından söz edemeyiz. Bunun için aşı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi korumakla sorumluyuz.

Bir kez daha tekrar ediyorum, eski normale giden yol aşılamadan geçiyor. Sırası gelen aşısını olarak mücadeledeki yerini alsın. 84 milyon olarak birlikte başaracağız.