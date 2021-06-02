Son dakika... Bakan Koca: Öğretmenler yaş sınırı olmaksızın aşı olabilecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin aşı olabileceğini duyurdu.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin"
Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 2, 2021
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