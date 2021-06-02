Son dakika... Bakan Koca: Öğretmenler yaş sınırı olmaksızın aşı olabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin aşı olabileceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2021 Çarşamba, 19:33
Son dakika... Bakan Koca: Öğretmenler yaş sınırı olmaksızın aşı olabilecek
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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin"



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