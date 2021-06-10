Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni meslek grubuna geçiliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni aşılanacak meslek gruplarını sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Koca, koronavirüs aşı programına yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da dahil edileceğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programına bir grubun daha dahil edildiğini açıklayarak, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin" dedi.
Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 10, 2021
Koca ayrıca "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullanarak yeni meslek bir meslek grubunun daha aşılanacağını duyurdu.
Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 10, 2021
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