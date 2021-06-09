Bakan Koca açıkladı: Aşılamada yaş sınırı 45'e düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılamaya yarından itibaren 45 yaşa düşürüyoruz" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2021 Çarşamba, 17:56
Bakan Koca açıkladı: Aşılamada yaş sınırı 45'e düştü
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılamaya yarından itibaren 45 yaşa düşürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Koca açıklamasının devamında, hafta başında 4.2 milyon Biontech aşısı geleceğini belirtti. Koronavirüs tedbirleriyle ilgili de konuşan Koca, "Tedbirlerin gevşetilmesi hazirandan sonra değerlendirilir" ifadelerini kullandı.

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