Bakan Koca en büyük riski taşıyan 7 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın'ın koronavirüste en riskli iller olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2020 Perşembe, 08:36
Bakan Koca en büyük riski taşıyan 7 ili açıkladı
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıyla, 7 ildeki salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın toplantılarında salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini belirtti.Koca, “İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım” ifadelerini kullandı. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler