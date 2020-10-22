Fahrettin Koca'dan 'İstanbul' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından salgının İstanbul'daki seyri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2020 Perşembe, 21:50
Fahrettin Koca'dan 'İstanbul' açıklaması
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İstanbul Valisi  Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü  Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, il sağlık müdürü, saha koordinatörleri ve başhekimler ile toplanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , "Birlikte, salgının İstanbul’daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" dedi.

Daha sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, İstanbul ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

"İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin %40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz."



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