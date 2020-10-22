Fahrettin Koca'dan 'İstanbul' açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından salgının İstanbul'daki seyri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, il sağlık müdürü, saha koordinatörleri ve başhekimler ile toplanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , "Birlikte, salgının İstanbul’daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" dedi.
Daha sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, İstanbul ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu:
"İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin %40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz."
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