Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasını açıkladı. Koca, "Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" dedi. En yüksek vakalar 192, 58 ile Erzurum ve 184, 78 ile İstanbul'da kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2021 Salı, 18:59
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı. Haritaya göre, İstanbul 100 binde 184,78, Ankara 152,63, İzmir'de ise 93,86 oldu.

İSTANBUL ZİRVEYİ BIRAKTI

Haritaya göre en çok vaka görülen üç il Erzurum, İstanbul ve Ağrı oldu. Buna göre uzun bir süredir zirvede olan İstanbul'da ciddi bir düşüş yaşandı. İstanbul, zirvedeki yerini ise Erzurum'a bıraktı. 

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.

“DÜŞÜŞ HIZI AZALSA DA…”

Bakan Koca, paylaşımında “Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor” ifadelerini kullandı.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLERİ DE DUYURDU 

Bakan Fahrettin Koca, “Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde” bilgisini paylaştı.

Koca, paylaşımında “Başardık yine başarabiliriz” mesajına da yer verdi.

İŞTE İL İL VAKA SAYILARI

Adana: 28,69

Adıyaman: 48,38

Afyon: 106,25

Ağrı: 182,84

Aksaray: 93,38

Amasya: 125,19

Ankara: 152,63

Antalya: 61,65

Ardahan: 122,71

Artvin: 78,47

Aydın: 47,36

Balıkesir: 113,84

Bartın: 126,14

Batman: 56,91

Bayburt: 95,23

Bilecik: 156,37

Bingöl: 64,59

Bitlis: 96,87

Bolu: 155,65

Burdur: 99,97

Bursa: 110,35

Çanakkale: 120,95

Çankırı: 153,30

Çorum: 129,78

Denizli: 92,90

Diyarbakır: 63,81

Düzce: 127,88

Edirne: 82,16

Elazığ: 91,50

Erzincan: 154,84

Erzurum: 192,28

Eskişehir: 146,26

Gaziantep: 76,53

Giresun: 134,83

Gümüşhane: 109,38

Hakkari: 78,43

Hatay: 32,54

Iğdır: 78,48

Isparta: 137,18

İstanbul: 184,78

İzmir: 93,86

Kahramanmaraş: 43,06

Karabük: 134,23

Karaman: 129,85

Kars: 144,25

Kastamonu: 145,86

Kayseri: 127,26

Kırıkkale: 137,06

Kırklareli: 153,43

Kırşehir: 114,79

Kilis: 73,53

Kocaeli: 154,46

Konya: 121,87

Kütahya: 152,08

Malatya: 104,45

Manisa: 74,86

Mardin: 46,21

Mersin: 47,04

Muğla: 72,54

Muş: 48,16

Nevşehir: 123,29

Niğde: 118,76

Ordu: 149,72

Osmaniye: 35,91

Rize: 167,27

Sakarya: 108,95

Samsun: 95,57

Siirt: 48,93

Sinop: 97,02

Sivas: 137,60

Şanlıurfa: 49,36

Şırnak: 26,96

Tekirdağ: 132,83

Tokat: 139,50

Trabzon: 125,14

Tunceli: 124,64

Uşak: 90,95

Van: 49,16

Yalova: 78,61

Yozgat: 123,36

Zonguldak: 147,66


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