Bakan Koca, Türkiye'de aşı olmayanların sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vaka sayıları üzerine aşılamanın önemine değindi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vaka sayıları üzerine aşılamanın önemine değindi.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Koca, Türkiye’de hala 23 milyon kişinin aşı olmadığını ifade etti. Koca, ikinci doz aşı olmayanların sayısının ise 17 milyon olduğunu açıkladı.
Koca şunları söyledi: “Yaklaşık 23 Milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım.”
Yaklaşık 23 Milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 25, 2021
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